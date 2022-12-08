Нетаниягу согласился передать Дери контроль над транспортом и инфраструктурой — СМИ

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился передать от Министерства транспорта Министерству внутренних дел ответственность за транспортную инфраструктуру внутри городов, тем самым предоставив председателю ШАС Арье Дери контроль над этим вопросом.

Об этом сообщает Haaretz.

Дери должен стать министром внутренних дел в новом правительстве Нетаниягу. Они также договорились передать подразделение, ответственное за развитие периферии, которое в настоящее время является частью Министерства развития Негева и Галилеи, в Министерство внутренних дел.

Также они пришли к соглашению, что Дери назначит главу национальной лотереи Мифала Хапаиса — назначение, ранее сделанное министром финансов совместно с советом директоров организации. Подразделение Министерства транспорта, которое будет контролировать Дери, отвечает за планирование и строительство автомобильных и железных дорог, а также за контакты с местными органами власти, в которых строятся эти проекты.

Также оно связано с проектами, охватывающими более одного города, такими как проект легкорельсового транспорта в Тель-Авиве, и за установку светофоров в городах. Дери контролирует периферийное подразделение благодаря сделке с партией Итамара Бен-Гвира «Оцма Иегудит», которая будет отвечать за министерство развития Негева и Галилеи.

Министерство социальных дел, которое возглавит другой министр ШАС, также будет усилено за счет Министерства экономики. Последний уступит подразделение, ответственное за профессиональную переподготовку, государственный институт, отвечающий за технологическую подготовку, и подразделение, отвечающее за повышение занятости среди групп меньшинств. Все три подразделения в прошлом входили в состав Министерства социальных дел.

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