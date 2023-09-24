Нетаниягу возвращается в Израиль - итоги его поездки в США

По его мнению, поездка была успешной.

Премьер-министр возвращается в Израиль накануне Йом-Кипура, который начинается в воскресенье ближе к вечеру, и рассказывает о главных достижениях во время поездки в США. На борту самолета Нетаниягу заявил поздно вечером в субботу, что во время своего шестидневного визита в США он «встретился примерно с 20 государственными деятелями и главами государств с пяти континентов» и многого добился.

Об этом пишет "The Times of Israel".

Он отметил, что его речь в пятницу в ООН «транслировалась в прямом эфире не только по сетям в Соединенных Штатах, но и в Саудовской Аравии», что для него является благословением на следующий год. Также Нетаниягу добавил, что у него была прекрасная встреча с президентом США Джо Байденом, на которой они обсудили расширение круга мира и продолжение Авраамовских соглашений, которые были подписаны три года назад.

«Я продолжу усердно работать, чтобы принести больше достижений нашей любимой стране. Будут еще хорошие новости», — резюмировал он.

Стоит отметить, что премьер-министр должен приземлиться в Израиле во второй половине дня в воскресенье, как раз перед Йом-Кипуром.

Ранее "Курсор" писал о том, что соглашение о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией почти достигнуто. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал специальное интервью CNN во время своего визита в США, в ходе которого заявил, что вполне вероятно, что соглашения о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией будет достигнуто в ближайшее время.