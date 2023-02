Нетаниягу встретился с президентом Чада: подробности

Состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Чада Махамата Идриса Деби Итно, который посетил Израиль для открытия посольства центральноафриканской страны в нашей стране.

Об этом лидер Ликуда сообщил в Twitter.

«Рад приветствовать президента Чада Мехмета Деби сегодня в Иерусалиме! Наши две страны имеют прочную связь, и возобновление дипломатических отношений между нашими странами укрепляется открытием завтра посольства Чада в Израиле», ‒ написал Нетаниягу.

Excited to welcome President Mehmet Debi of Chad to Jerusalem today! Our two countries have a strong bond, with the renewal of diplomatic relations between our nations being strengthened by the opening of the Chadian embassy in Israel tomorrow pic.twitter.com/fIodfhOfGl

