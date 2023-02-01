Нетаниягу встретился с президентом Чада: подробности

Состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Чада Махамата Идриса Деби Итно, который посетил Израиль для открытия посольства центральноафриканской страны в нашей стране.

Об этом лидер Ликуда сообщил в Twitter.

«Рад приветствовать президента Чада Мехмета Деби сегодня в Иерусалиме! Наши две страны имеют прочную связь, и возобновление дипломатических отношений между нашими странами укрепляется открытием завтра посольства Чада в Израиле», ‒ написал Нетаниягу.

Excited to welcome President Mehmet Debi of Chad to Jerusalem today! Our two countries have a strong bond, with the renewal of diplomatic relations between our nations being strengthened by the opening of the Chadian embassy in Israel tomorrow pic.twitter.com/fIodfhOfGl — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) February 1, 2023

Отметим, что в 2019 году, во время последнего срока Нетаниягу, он и покойный президент Идрисс Деби Итно, отец Махамата Деби, объявили о восстановлении дипломатических отношений. Это произошло после того, как в 1972 году Чад разорвал отношения с Израилем из-за давления со стороны ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Деби-старший, правивший страной с мусульманским большинством более трех десятилетий, был убит в 2021 году на поле боя в борьбе с повстанцами. Махамат сменил его на посту президента.

Нетаниягу и Деби откроют посольство в четверг утром, прежде чем премьер-министр вылетит во Францию ​​на встречу с президентом Эммануэлем Макроном. После приземления в Израиле президент Чада также встретился в аэропорту главой Моссада Дэвидом Барнеа, после чего его делегация направилась в штаб-квартиру Моссад в Глилоте на праздничную встречу.

Моссаду принадлежит центральная роль в поддержании спокойных отношений с Чадом после 1972 года и в работе по их полной нормализации в последние годы.

«Мы полны надежды, что другие лидеры на Ближнем Востоке и в Африке вдохновятся этим важным соглашением и улучшат свои отношения с Израилем», ‒ сказал по этому поводу Барнеа.

Сегодня, 1 февраля, Деби также посадил оливковое дерево в Роще Наций Еврейского национального фонда в Иерусалиме.

Ранее «Курсор» сообщал, что депутат от «Ликуда» назвал ситуацию, при которой Нетаниягу «заплатит цену» за свои действия.