Депутат от Ликуда: Нетаниягу «заплатит цену» за свои действия

Депутат от «Ликуда» Давид Битан предупредил, что, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу не назначит депутата Давида Амсалема, на министерскую должность, то он «заплатит цену».

Амсалем был самым высокопоставленным депутатом «Ликуда», которому не удалось получить министерский пост в новом правительстве. Когда-то преданные сторонники Нетаниягу, за последний год они несколько раз ссорились и конфликтовали.

«Есть различные предложения, но на данный момент ничего нет», — сказал Битан Армейскому радио об усилиях по поиску роли Амсалема, которая положила бы конец спору. Если Амсалем ничего не получит, Нетаниягу заплатит за это», сообщает The Times of Israel.

Амсалем был одним из самых громких голосов, ставивших под сомнение мотивы обвинений в коррупции, с которыми столкнулся лидер «Ликуда». В новом правительстве он претендовал на пост либо министра юстиции, либо спикера Кнессета и, по-видимому, отказался от других постов после того, как ему отказали в обоих.

Нетаниягу был вынужден холодно относиться к нескольким депутатам от «Ликуда» после того, как передал большинство высших правительственных должностей своим партнерам по коалиции. В то время как некоторые получили министерские посты, другие получили меньшие должности или были вынуждены делить работу по очереди. Также считалось, что глава «Ликуда» награждает тех, кто был наиболее лоялен ему в течение последних нескольких лет, и стремится ослабить тех, кто может бросить вызов его авторитету в партии.

Битан, который также когда-то был одним из самых яростных защитников Нетаниягу, совсем недавно поссорился с главой его партии, в частности, раскритиковав его подход к переговорам по коалиции с крайне правыми и ультраправыми партнерами «Ликуда».

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