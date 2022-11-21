Нетаниягу выиграл иск о клевете против Эхуда Ольмерта по 1 из 2 пунктов

Биньямин Нетаниягу выиграл иск о клевете против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, в котором Ольмерт, по сути, назвал Нетаниягу и его семью сумасшедшими.

Заместитель председателя магистратского суда Тель-Авива Амит Ярив обнаружил, что заявление Ольмерта о том, что, по сути, Нетаниягу и его семья сошли с ума, слишком близко к тому, чтобы звучать так, будто он описывает медицинский факт, тогда как у него не было четких оснований для подобных нападок на Нетаниягу, кроме слухов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В июне Нетаниягу свидетельствовал, сказав: «У меня нет психиатрического анамнеза», громогласно отвергая утверждения Ольмерта о том, что он и его семья страдали психическими заболеваниями.

В течение дня Нетаниягу, Сара Нетаниягу и Яир Нетаниягу яростно сопротивлялись серии сообщений и обвинений, которые адвокат Ольмерта Амир Титунович бросал в их сторону. В какой-то момент Титунович использовал интервью с бывшим премьер-министром Ариэлем Шароном, в котором говорилось, что Нетаниягу всегда выглядел так, будто он вот-вот развалится под давлением и подвержен внезапным приступам паники.

Затем он зачитал интервью с давним адвокатом Нетаниягу Джейкобом Вайнротом, в котором говорилось, что Нетаниягу был нестабилен и что иногда Вайнрот служил ему в качестве юриста-психолога.

Нетаниягу сказал, что Вайнрот извинился перед ним за интервью, которое он дал, и сказал, что его обманули, заставив сказать вещи, которые он не собирался делать, хотя бывший премьер-министр не смог объяснить, почему Вайнрот не опубликовал публичное опровержение.

Кроме этого Нетаниягу и его супруга, Сара Нетаниягу, пытались опровергнуть сообщения о том, что в марте 2020 года она была госпитализирована из-за психических расстройств в Австрии.

Суд также заслушал записи, на которых Сара истерически кричала на людей, на что Сара сказала, что кто-то каким-то образом отредактировал записи, чтобы она звучала как сумасшедшая.

Кроме того, Титунович зачитал постановление израильского суда по трудовым спорам, в котором говорится, что Сара эмоционально оскорбила сотрудника в резиденции премьер-министра, а затем солгала об этом в суде. Сара не могла сдержаться и, по сути, сказала, что конкретным судьей манипулировали, заставив поверить в ложную историю, составленную с целью нанести ущерб ее имиджу и имиджу ее мужа.

Яир и его родители также отвергли обвинения в том, что у него были проблемы с психикой, в том числе иногда он устраивал голодовки.

Нетаниягу утверждал, что стандартный закон о диффамации требует, чтобы Ольмерт доказывал свои заявления о Нетаниягу, основываясь только на том, что он знал в то время, когда делал эти заявления, а не на основе получения новой информации от Нетаниягу.

Он даже отметил, что на предыдущем судебном заседании суд пытался убедить Ольмерта отказаться от своей защиты в том, что то, что он утверждал, было правдой, и сосредоточиться на защите, что он только выражает политическое мнение, а не пытается констатировать факты.

Судебный процесс начался 10 января, и на нем было заявлено о возмещении ущерба в размере 837 000 шекелей за заявления против психического здоровья Нетаниягу в двух интервью в апреле 2021 года. Одно из интервью Ольмерта было дано 12 апреля 2021 года телеканалу Democrat TV, а второе интервью было дано 21 апреля 2021 года телепрограмме Ophira and Berkowitz.

Во время первого интервью Ольмерт назвал семью Нетаниягу «психически больной». Через несколько дней Нетаниягу пригрозил подать в суд на Ольмерта на 1 млн шекелей, если он не откажется от своего заявления.

Во время второго интервью Ольмерт удвоил свою критику семьи Нетаниягу и рассмеялся, когда один из его интервьюеров предупредил его, что он может потерять 1 млн шекелей.

Ранее Курсор писал, что судья отклонил просьбу Ольмерта пересмотреть показания Сары Нетаниягу. Сара Нетаниягу в суде заявила, что никогда не употребляла алкоголь, однако на другом судебном деле помощ

Курсор сообщал, что судья приказал семье Нетаниягу выплатить 3500 шекелей Ольмерту. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его семья должны будут выплатить бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту 3500 шекелей (1100 долларов США) по иску, который они ведут против него.ник киномагната Арнона Мильчана рассказала о том, что постоянно покупала семье Нетаниягу сигары и Шампанское.