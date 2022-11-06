Нетаниягу выступил на церемонии памяти Ицхака Рабина: что он сказал

Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии памяти Ицхака Рабина, убитого 27 лет назад.

Об этом сообщает Mako.

«Через несколько дней после всеобщих выборов и народного решения, которые являются отличительной чертой израильской демократии, мы вспоминаем ужасное убийство покойного Ицхака Рабина. Жестокий и отвратительный акт, который был нападением на демократию. Политическое убийство есть ужасное выражение человеческого фанатизма. Ицхак Рабин был патриотом со многими правами в истории государства, любил государство, сражался за Израиль, представлял его в мире и был избранным лидером Государства Израиль», – сказал он.

Нетаниягу считает, что после окончания избирательной компании надо «выбираться из окопов и уметь работать вместе». По его словам, разногласия останутся, и «это прекрасно», потому что идеологическая борьба и острые дебаты являются основной демократии.

«Я считаю, что есть основные вопросы, по которым мы достигли национального согласия — Государство Израиль было и будет национальным государством еврейского народа. На национальном уровне народ Израиля имеет право на самоопределение в своей единственное государство, право каждого еврея иммигрировать в Израиль, гимн, флаг. Существует соглашение, что мы должны бороться с терроризмом без компромиссов. Террористы не преуспели в этом в прошлом и не преуспеют в будущем. Мы победим их и победим их также в нынешней волне терроризм», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал о том, как на мероприятии выступил Яир Лапид. Он заявил, что его правительство проиграло на выборах, но он все равно не будет «отворачиваться от тех, кто не выбирал нас».

По словам Лапида, те, кто верит в израильскую демократию, когда они одерживают победу, должны сохранять в нее веру даже после проигрыша. Также он добавил, что его команда как новая оппозиция «будет бороться, пока не вернется к власти».