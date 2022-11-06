Лапид выступил на церемонии памяти Ицхака Рабина: основные тезисы

Премьер-министр, в частности, рассказал о «политическом решении» на выборах в Кнессет.

Кто верит, когда выигрывает, тот должен верить и когда проигрывает. Об этом во время церемонии памяти Ицхака Рабина сказал премьер-министр Яир Лапид.

Об этом сообщает inn.co.il.

Также Лапид признал, что возглавляемое им правительство проиграло выборы в Кнессет, однако заверил, что «не собирается отворачиваться от тех, кто не выбирал нас».

«Я не собираюсь отворачиваться от тех, кто не избирал нас. Те, кто верит в израильскую демократию, когда они побеждают, должны верить в нее даже тогда, когда они проигрывают», — заявил Лапид.

Кроме того, он заявил, что его команда как новая оппозиция «будет бороться, пока не вернется к власти».

«Правительство во главе со мной проиграло, но мы не будем оппозицией для страны», — сказал Лапид.

Как сообщал Курсор, объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Также Курсор информировал о том, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.