Нетаниягу заявил о судебной несправедливости в отношении его сына Яира

После отклонения Верховным судом апелляции, поданной Яиром Нетаниягу, сложившуюся ситуацию прокомментировал назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Лидер Ликуда опубликовал интервью с адвокатом Яира, а также сделал ряд важных заявлений. По словам Нетаниягу, его сын был обязан уплатить огромный сбор за иск о клевете, «который, даже если он был правдой (а это не так), не стоит больше, чем несколько десятков тысяч шекелей». Он утверждает, что решение суда нарушает основные права.

«Есть надежда, что Верховный суд прекратит эту ужасную несправедливость», – написал политик.

עו»ד אוריאל חור ניזרי שמייצג את בני יאיר: ״גזלו מיאיר נתניהו כ400 אלף ש״ח בעוול נוראי, בניגוד לחוק, ללא שניתנה לו הזכות לנהל הליך משפטי — בפעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל בנסיבות שכאלה וכל זה על ״שייר״ בפייסבוק. pic.twitter.com/2iQFUXgG6e — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) November 17, 2022

«Курсор» сообщал, что 16 ноября, в среду, БАГАЦ отклонил апелляцию, поданную сыном Биньямина Нетаниягу, Яиром, на решение суда низшей инстанции, которое оставило в силе решение о клевете против него. Таким образом, сын премьер-министра будет должен выплатить сотни тысяч шекелей в качестве компенсации журналисту и покрыть судебные издержки.

По словам Яира, первоначальное решение против него было недобросовестным, потому что он не получил судебного уведомления об иске о клевете. Последний подал экс-редактор новостного сайта Walla Ави Алкалай. Нетаниягу в то время жил со своими родными в официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме, а не в семейной квартире в столице или в их доме в Кесарии.

Письмо было отправлено по адресу официальной резиденции, но в итоге его не доставили Яиру, что произошло предположительно из-за протоколов, запрещающих сотрудникам принимать заказные письма на месте. Нетаниягу не подал заявление о защите, вследствие чего в магистратском суде Тель-Авива автоматически вынесли решение в пользу Алкалая в марте 2020 года.

Яир попытался обжаловать это в Окружном суде Тель-Авива, но его апелляцию отклонили в июле 2021 года. В решении суда было сказано, что заказное письмо отправили по правильному адресу с учетом обстоятельств, а также сыну лидера Ликуд было сказано компенсировать Алкалаю 250 000 шекелей и выплатить дополнительные 29 250 шекелей в качестве судебных издержек. Больше об этом узнайте в нашем материале.