БАГАЦ отклонил апелляцию Яира Нетаниягу на приговор о клевете

Верховный суд отклонил апелляцию, поданную сыном Биньямина Нетаниягу, Яиром, на решение суда низшей инстанции, которое оставило в силе решение о клевете против него.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это значит, что он должен будет выплатить сотни тысяч шекелей в качестве компенсации журналисту и покрыть судебные издержки. Яир заявил, что первоначальное решение против него было недобросовестным, потому что он не получил судебного уведомления об иске о клевете, поданном экс-редактором новостного сайта Walla Ави Алкалаем.

Нетаниягу в то время жил со своими родителями в официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме, а не в семейной квартире в столице или в их доме в Кесарии. Письмо отправили в официальную резиденцию, в конечном итоге его не доставили сыну политика, предположительно из-за протоколов, которые запрещают сотрудникам принимать заказные письма на месте.

Нетаниягу так и не подал заявление о защите, в силу чего магистратский суд Тель-Авива автоматически вынес решение в пользу Алкалая в марте 2020 года. Яир хотел обжаловать это решение в Окружном суде Тель-Авива, который отклонил апелляцию в июле 2021 года. Свое решение суд объяснил тем, что заказное письмо отправили по правильному адресу с учетом обстоятельств, а также сыну лидера Ликуд было сказано компенсировать Алкалаю 250 000 шекелей (примерно 73 000 долларов США) и выплатить дополнительные 29 250 шекелей (приблизительно 8 500 долларов США) в качестве судебных издержек.

Адвокат Нетаниягу Йосси Коэн заявил, что доставку заказного письма в резиденцию премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме не завершили, потому что его не подписали. Он утверждал, что ни у кого в резиденции нет полномочий подписывать заказные письма.

В своем решении в среду судья Верховного суда Ноам Сольберг отклонил апелляцию и заявил, что она не вызвала достаточных сомнений в отношении решения окружного суда, в котором отмечалось, что 31-летний Нетаниягу в то время числился в списке Министерства внутренних дел как проживающий в официальной.

«Запрос не поднимает принципиальный юридический вопрос, выходящий за рамки специфики дела, и не вызывает опасений, что в правосудии было отказано», – написал Сольберг.

Судья упрекнул адвокатов Нетаниягу в отклонении предыдущего предложения магистратского суда Тель-Авива касаемо отмены первоначального решения и предоставления возможности предоставления защиты в обмен на выплату Алкалаю 5000 шекелей (1450 долларов) в качестве судебных издержек.

«Это было справедливое и правильное предложение. Однако, адвокат в тот же день быстро отверг его. Я считаю, что ему было бы полезно тщательно обдумать это, принять это и избежать более поздних осложнений и всего, что они повлекли за собой», – добавил Сольберг.

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