Нетаниягу заявил, почему оппозиция на самом деле выступает против судебной реформы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил оппозицию в попытке свергнуть его правительство и пообещал продолжить реализацию своей программы судебной реформы.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Всего четыре месяца назад мы провели выборы. Правительство, которое я возглавляю, получило четкий мандат от граждан Израиля. Тот факт, что в течение целых двух месяцев наши неоднократные призывы к диалогу не получали ответа от оппозиции, доказывает, что оппозицию интересуют не судебные реформы, а создание анархии и свержение избранного правительства», – заявил он.

По словам Нетаниягу, нельзя поддерживать израильскую экономику и одновременно с этим поощрять бегство средств из Израиля, верховенство права и нарушения закона, государственную безопасность и неподчинение, подрывающее безопасность страны.

«Условного сионизма не существует», – добавил премьер-министр.

Тем не менее Нетаниягу выразил надежду, что «честные» и «патриотичные» представители оппозиции, «те, кому небезразлична страна», выступят и вступят в переговоры. Одновременно с этим глава правительства напомнил, что намерен осуществить судебную реформу.

Также «Курсор» сообщал, что Коби Шабтай выступил со специальным заявлением по поводу судебной реформы.