Коби Шабтай выступил со специальным заявлением по поводу судебной реформы

Начальник полиции Коби Шабтай вечером в субботу, 11 марта, выступил со специальным заявлением.

В начале выступления он отметил, что в стране начинается десятая неделя протестов.

По словам Шабтая, равоохранители проводят политику министра национальной безопасности, но с поправкой на происходящее на местах. Полиция все это время находится под колоссальным давлением, но в целом держит ситуацию под контролем: стычки правоохранителей с протестующими случались, но пострадавших почти нет.

Шабтай дал четкое указание подчиненным: «Мы не хотим крови на улицах. Мы не хотим видеть использования светошумовых гранат и 70-летних старушек в наручниках».

Начальник полиции также прокомментировал отстранение от должности начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда, которого Шабтай назвал «ценным и опытным офицером». Он добавил, что перевод Эшеда на другую должность был запланированным, но должен был произойти после окончания Рамадана.

«Признаюсь вам – я был неправ. Я ошибся во времени и способе реализации этого решения. Я уважаю и принимаю решение юрсоветницы правительства относительно отмены перевода Эшеда на другую должность. Я не сомневаюсь, что и я, и генерал Амихай Ашад будем продолжать вести себя профессионально, как мы это делали до сих пор», — отметил генеральный инспектор полиции», — сказал Шабтай.

«Я обещаю, что буду поддерживать законное право на протест и демонстрацию пока это делается в рамках закона, и я не поддамся на политическое давление. Перед нами много вызовов. Протесты еще не закончились, ситуация в сфере безопасности сложная, приближается Рамадан», — резюмировал Коби Шабтай.

Ранее мы сообщали, что в Израиле вновь проходят акции протеста против судебной реформы. Основная субботняя акция проходит у тель-авивской площади Габима.

Центральная демонстрация пройдет под контролем командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда после того, как генеральный прокурор и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара распорядилась немедленно заморозить его отстранение от должности министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем, поставив под сомнение законность решения, которое многие расценили как политически мотивированное.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.