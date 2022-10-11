Нетаниягу вновь раскритиковал Лапида: Это историческая капитуляция

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз негативно высказался в адрес сделки между Израиле и Ливаном касаемо морской границы.

По мнению главы Ликуда, соглашение о демаркации – «это не исторические соглашение, а историческая капитуляция».

Об этом сообщает Maariv.

«Более десяти лет правительства под моим руководством не поддавались угрозам Насраллы – и мы не соглашались на войну. Пока не прибыл Лапид. В течение трех месяцев Лапид полностью подчинился всем требованиям «Хизбаллы». И как Лапид пытается оправдать капитуляцию?», – заявил Нетаниягу.

По мнению оппозиционера. Лапид не может быть премьер-министром, если сдастся «Хизбалле».

«Он не сможет справиться с гонкой Ирана за ядерным оружием и с дестабилизацией мирового порядка после кризиса на Украине. Столкнувшись с массой угроз, с которыми сталкивается Израиль, новое уравнение, созданное Лапидом, в соответствии с которым на угрозы отвечает капитуляция, представляет собой стратегическую опасность для безопасности Израиля. Мы вернем Израилю сильное, опытное и ответственное руководство, которое восстановит сдерживание Израиля, и подчеркиваю, не втягивая его в ненужные авантюры, соглашения, унаследованные от левых правительств в прошлом. В это неспокойное время Израиль не может позволить себе дилетантское и слабое правительство. Нам хватило одного раза», – добавил Нетаниягу.

Ранее мы рассказывали, что лидер партии Авода Мейрав Михаэли приветствует соглашение с Ливаном о морской границе. По ее мнению, оно укрепит безопасность Израиля. Также министр транспорта обратилась к лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу и заявила, что тому «пора действовать ответственно во имя безопасности страны».