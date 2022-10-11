Михаэли обратилась к Нетаниягу: Пора быть ответственным во имя безопасности страны

Лидер партии Авода приветствует соглашение с Ливаном о морской границе и обратилась к лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу.

Об этом сообщает INN.

«Самое значительное достижение правительства — возвращение мира на юг после десятилетия ракетных обстрелов. Соглашение с Ливаном укрепит нашу безопасность и на северной границе. Это не зря, что служба безопасности полагается на соглашение. И обращение к Нетаниягу, которому пора действовать ответственно во имя безопасности страны», – сказала Михаэли.

В понедельник, 10 октября, глава Ликуд раскритиковал соглашение между Израилем и Ливаном. Он считает, что «за спинами граждан Израиля и Кнессета Лапид и Ганц сдались шантажу «Хизбаллы». По словам Нетаниягу, правительство передают террористической организации стратегические активы Государства Израиль в ходе ликвидационной продажи.

«Хизбалла» будет использовать миллиарды от газа, чтобы вооружиться ракетами и ракетами против граждан Израиля, а Иран будет позиционировать себя против Рош а-Никра и против запасов газа Израиля. Это слабое и любительское переходное правительство не имеет мандата на принятие такое опасного решения», – сказал Нетаниягу.

Ранее министр обороны Бени Ганц оценил сделку о морских границах с Ливаном, назвав ее «честной и справедливой для обеих сторон». Он утверждает, что общественности представят детали соглашения «на условиях прозрачности».

Ганц заявил, что Израиль «заинтересован, чтобы ливанский сосед был стабильным и процветающим», а также добавил, что оборонное ведомство «не уступило и не уступит ни миллиметра в вопросах безопасности». Несмотря на угрозы Хизбаллы, пытающейся саботировать процесс, сделка стремительно продвигается вперед, добавил Ганц.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Ливане озвучили новое заявление касаемо соглашения о морской границе.