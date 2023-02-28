Израильские ученые сделали важное открытие, касающееся выращивания пшеницы

Такое открытие будет иметь ключевое значение для населения в условиях глобального потепления.

Исследователи Университета Хайфы вместе с коллегами из Калифорнийского университета выяснили, как можно выращивать пшеницу в засушливых условиях, чтобы обеспечить в будущем производство хлеба и предотвратить массовый голод.

Об этом пишет издание Jpost.

Международная группа экспертов обнаружила, что правильное количество копий определенных генов может стимулировать более длительный рост корней, а это позволит растениям пшеницы получать воду более глубоко. Исследование, проведенное учеными, представляет новые инструменты для изменения архитектуры корней пшеницы, чтобы они были способны выдержать засушливые условия. Такие растения будут в условиях глобального потепления играть ключевое значение для населения.

До недавних пор было мало известно о генах, которые влияют на корневу структуру пшеницы, поэтому открытые OPRIII, и того, что разные копии генов влияет на длину корня, является очень значимым.

«Курсор» писал ранее, что 27 ускорителей глобального потепления, известных как усиливающие петли обратной связи, в том числе те, которые, по словам исследователей, могут быть не полностью учтены в климатических моделях, были выявлены в результате международного сотрудничества под руководством ученых Университета штата Орегон (OSU).

Еще мы писали, что мир, скорее всего, преодолеет согласованный на международном уровне порог изменения климата примерно через десять лет и продолжит нагревать воздух, чтобы преодолеть следующий предел потепления примерно в середине века.

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