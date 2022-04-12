Ночью арабские террористы снова атаковали солдат ЦАХАЛа возле Бейт-Лехем

Ночью арабские террористы атаковали израильских солдат, один террорист был ранен возле Бейт-Лехем.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
Также в сети показали видео, на котором можно увидеть перестрелку.
Ранее редакция нашего сайта писала, что палестинские арабы обстреляли еврейских паломников, которые хотели подойти к могиле Йосефа в Шхеме.
Кроме того, Курсор сообщал, что в городе Арара арабские криминальные группировки устроили стрельбу.
Еще напомним, что в сети появилось видео с солдатом МАГАВ, который помогает пожилому арабу дойти до Шхемских ворот.
ЦАХАЛ преследовал палестинских арабов, которые пытались проникнуть в Израиль.