Ночью арабские террористы снова атаковали солдат ЦАХАЛа возле Бейт-Лехем

15:02, Вчера
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
Террористы фото
Фото: canva.com

В Интернете появилось видео очередной перестрелки между израильскими военными и арабскими боевиками. Террористы ведут себя более агрессивно не только к мирным гражданам Израиля, но и нападают на военных.

Ночью арабские террористы атаковали израильских солдат, один террорист был ранен возле Бейт-Лехем.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Также в сети показали видео, на котором можно увидеть перестрелку.

Ранее редакция нашего сайта писала, что палестинские арабы обстреляли еврейских паломников, которые хотели подойти к могиле Йосефа в Шхеме.

Кроме того, Курсор сообщал, что в городе Арара арабские криминальные группировки устроили стрельбу.

Еще напомним, что в сети появилось видео с солдатом МАГАВ, который помогает пожилому арабу дойти до Шхемских ворот.

ЦАХАЛ преследовал палестинских арабов, которые пытались проникнуть в Израиль.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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