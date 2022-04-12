Ночью арабские террористы снова атаковали солдат ЦАХАЛа возле Бейт-Лехем

Фото: canva.com

В Интернете появилось видео очередной перестрелки между израильскими военными и арабскими боевиками. Террористы ведут себя более агрессивно не только к мирным гражданам Израиля, но и нападают на военных.

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Автор материала: Аарон Кальвин