Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским джихадистам

07:25, Сегодня
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Сирия
Фото: canva.com

Войска возглавляемой США коалиции, действующей в Сирии, высадились ночью в среду на северо-западе Сирии в поисках разыскиваемых террористов, что привело к столкновениям.

Базирующаяся в Великобритании обсерватория, которая опирается на сеть источников в Сирии, сообщила, что силы высадились возле лагерей для перемещенных лиц в Атме, городе недалеко от границы с Турцией в провинции Идлиб.

Об этом сообщает Israel National News.

По словам наблюдателя, столкновения в этом районе продолжались в течение двух часов, и личности джихадистов, которые были в центре внимания операции, не разглашаются.

Обсерватория заявила, что были «подтвержденные сообщения о погибших», но не предоставила подробностей об их количестве или личности.

Рейд коалиции был нацелен на джихадиста, подозреваемого в связях с «Аль-Каидой».

Местный житель подтвердил, что несколько человек погибли.

В октябре коалиция во главе с США убила высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара в результате удара беспилотника в Сирии.

Удар был нанесен через два дня после нападения на базу на юге Сирии, используемую возглавляемой США коалицией, сражающейся с группировкой «Исламское государство» .

В конце сентября Пентагон убил Салима Абу-Ахмада , еще одного высокопоставленного командира «Аль-Каиды» в Сирии, в результате авиаудара под Идлибом.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что возле Шхема неизвестные обстреляли солдат ЦАХАЛ и скрылись.

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Автор материала:
Кати Адхам
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