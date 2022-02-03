Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским джихадистам

Войска возглавляемой США коалиции, действующей в Сирии, высадились ночью в среду на северо-западе Сирии в поисках разыскиваемых террористов, что привело к столкновениям.

Базирующаяся в Великобритании обсерватория, которая опирается на сеть источников в Сирии, сообщила, что силы высадились возле лагерей для перемещенных лиц в Атме, городе недалеко от границы с Турцией в провинции Идлиб.

Об этом сообщает Israel National News.

По словам наблюдателя, столкновения в этом районе продолжались в течение двух часов, и личности джихадистов, которые были в центре внимания операции, не разглашаются.

Обсерватория заявила, что были «подтвержденные сообщения о погибших», но не предоставила подробностей об их количестве или личности.

Рейд коалиции был нацелен на джихадиста, подозреваемого в связях с «Аль-Каидой».

Местный житель подтвердил, что несколько человек погибли.

גורמי אופוזיציה סוריים דיווחו כי הקואליציה נגד דאעש בהובלת ארה»ב קיימה הלילה מבצע גדול, שכלל הנחתת כוחות ממסוקים סמוך לגבול סוריה-טורקיה. על פי הדיווח כמה בני אדם נהרגו בחילופי אש. לפי מרכז המעקב הסורי מדובר במבצע הנרחב ביותר באזור מאז חוסל מנהיג דאעש לשעבר אל-בגדאדי@kaisos1987 pic.twitter.com/3ChkZ8QgdL — כאן חדשות (@kann_news) February 3, 2022

В октябре коалиция во главе с США убила высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара в результате удара беспилотника в Сирии.

Удар был нанесен через два дня после нападения на базу на юге Сирии, используемую возглавляемой США коалицией, сражающейся с группировкой «Исламское государство» .

В конце сентября Пентагон убил Салима Абу-Ахмада , еще одного высокопоставленного командира «Аль-Каиды» в Сирии, в результате авиаудара под Идлибом.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что возле Шхема неизвестные обстреляли солдат ЦАХАЛ и скрылись.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.