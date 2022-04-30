Ночью в Ариэле произошел теракт: есть жертва

07:39, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
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Фото: Mendy Hechtman/FLASH90

Предположительно, стрелявшие использовали самодельный автомат типа «Карл Густав». Судя по записям камер видеонаблюдения, террористы выскочили из машины, расстреляли охранника прямо в будке и скрылись.

Примерно в полночь на 30 апреля на западном въезде в Ариэль, Самария, двое неизвестных расстреляли охранника. Так, 20-летний молодой человек получил тяжелое ранение, после чего скончался. Бригада парамедиков МАДА не успела помочь ему.

Предварительное расследование пришло к выводу, что стрельба велась из машины синего цвета марки Suzuki. Злоумышленники использовали автомат типа «Карл Густав».

 

Запись с видеокамер показывают, что террористы выскочили из своего авто, открыли огонь по охраннику, сидевшему в будке, а затем скрылись. После инцидента в Ариэль стянули большие силы военных и полиции. Предполагается, что боевики скрылись в одной из ближайших деревень.

Сразу после произошедшего ХАМАС выступил с заявлением. Конечное же, террористы похвалили своих коллег-убийц.

«Мы высоко оцениваем эту операцию и рассматриваем ее как акт героизма», — заявили боевики ХАМАСа.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в долине реки Иордан осквернен памятник израильским солдатам.

Кроме того, Курсор писал, что в Дженине ликвидирован арабский террорист Ахмад Масад.

Еще напомним, что ХАМАС угрожает выпустить по Израилю 1111 ракет одновременно.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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