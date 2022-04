Ночью в Ариэле произошел теракт: есть жертва

Примерно в полночь на 30 апреля на западном въезде в Ариэль, Самария, двое неизвестных расстреляли охранника. Так, 20-летний молодой человек получил тяжелое ранение, после чего скончался. Бригада парамедиков МАДА не успела помочь ему.

Предварительное расследование пришло к выводу, что стрельба велась из машины синего цвета марки Suzuki. Злоумышленники использовали автомат типа «Карл Густав».

Video of the shooting attack near Ariel this evening. An Israeli security guard was killed and the gunmen fled. pic.twitter.com/dwVd4eB1KE

