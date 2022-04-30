Ночью в Ариэле произошел теракт: есть жертва

Предположительно, стрелявшие использовали самодельный автомат типа «Карл Густав». Судя по записям камер видеонаблюдения, террористы выскочили из машины, расстреляли охранника прямо в будке и скрылись.

Примерно в полночь на 30 апреля на западном въезде в Ариэль, Самария, двое неизвестных расстреляли охранника. Так, 20-летний молодой человек получил тяжелое ранение, после чего скончался. Бригада парамедиков МАДА не успела помочь ему.

Предварительное расследование пришло к выводу, что стрельба велась из машины синего цвета марки Suzuki. Злоумышленники использовали автомат типа «Карл Густав».

Video of the shooting attack near Ariel this evening. An Israeli security guard was killed and the gunmen fled. pic.twitter.com/dwVd4eB1KE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 29, 2022

Запись с видеокамер показывают, что террористы выскочили из своего авто, открыли огонь по охраннику, сидевшему в будке, а затем скрылись. После инцидента в Ариэль стянули большие силы военных и полиции. Предполагается, что боевики скрылись в одной из ближайших деревень.

Сразу после произошедшего ХАМАС выступил с заявлением. Конечное же, террористы похвалили своих коллег-убийц.

«Мы высоко оцениваем эту операцию и рассматриваем ее как акт героизма», — заявили боевики ХАМАСа.

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Еще напомним, что ХАМАС угрожает выпустить по Израилю 1111 ракет одновременно.