Новое нападение на медработника: мужчина применил газовый баллончик

08:37, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
больница хадасса фото
Фото: Hadas Parush/Flash90

В соцсетях опубликовано видео с камер, запечатлевших нападение военного на персонал клиники «Бикурофе».

На сотрудника медицинского центра «Бикурофе» в Тель-Авиве напал пациент медучреждения.

Об этом сообщает mako.

Мужчина, приехавший в клинику, попросил справку о состоянии здоровья и после отказа врача распылил на него перцовый баллончик.

Пациентов попросили держаться подальше от места до прибытия полиции, которая начала расследование инцидента и арестовала подозреваемого.

На видео, которое было распространено в социальных сетях, видно, как мужчина, по всей видимости, военный, распыляет перцовый баллончик на медицинского работника. Полиция сообщила, что подозреваемый был задержан в рамках начатого расследования.

Остальные пациенты на месте происшествия, напуганные происходящим, были направлены персоналом в другой район до прибытия полиции.

Ранее Курсор писал о нападении на врача в больнице Сорока.

Также мы сообщали, что родители больного ребенка устроили разгром в «Асаф а-Рофе». Трехмесячную девочку привезли с приступом одышки, но в момент приема пациента произошел конфликт с сотрудниками больницы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.