Новое нападение на медработника: мужчина применил газовый баллончик

В соцсетях опубликовано видео с камер, запечатлевших нападение военного на персонал клиники «Бикурофе».

На сотрудника медицинского центра «Бикурофе» в Тель-Авиве напал пациент медучреждения.

Об этом сообщает mako.

Мужчина, приехавший в клинику, попросил справку о состоянии здоровья и после отказа врача распылил на него перцовый баллончик.

Пациентов попросили держаться подальше от места до прибытия полиции, которая начала расследование инцидента и арестовала подозреваемого.

אלימות כלפיי עובדי רפואה זה ממשיך!! לפני זמן קצר בתל אביב ב״ביקור רופא״ אדם דקר רופא ואז התיז עליו גז פלפל הרקע: הבחור ביקש גימלים, הרופא סירב הבחור התלונן בקבלה ואז התעצבן הוציא סכין על הרופא ואז התיז עליו גז פלפל וברח מהמקום. pic.twitter.com/8tbikI8IMm — daniel amram — דניאל עמרם (@danielamram3) February 4, 2023

На видео, которое было распространено в социальных сетях, видно, как мужчина, по всей видимости, военный, распыляет перцовый баллончик на медицинского работника. Полиция сообщила, что подозреваемый был задержан в рамках начатого расследования.

Остальные пациенты на месте происшествия, напуганные происходящим, были направлены персоналом в другой район до прибытия полиции.

Ранее Курсор писал о нападении на врача в больнице Сорока.

Также мы сообщали, что родители больного ребенка устроили разгром в «Асаф а-Рофе». Трехмесячную девочку привезли с приступом одышки, но в момент приема пациента произошел конфликт с сотрудниками больницы.