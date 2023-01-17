Нападение на врача в больнице Сорока: как ответили медики

В минздраве заявили, что это опасное и шокирующее событие является еще одним проявлением жестокого насилия в отношении медицинского персонала

Результатом нападения на врача утром 16 января в больнице «Сорока» стало заявление о забастовке.

Об этом сообщает Walla.

Медицинская ассоциация приостановит работу больницы в Беэр-Шеве в среду, 18 января, на три часа. Забастовка будет проводиться с целью протеста и информирования после вчерашнего инцидента с насилием, когда на врача напали ожидавшие его пациенты.

В минздраве заявили, что это опасное и шокирующее событие является еще одним проявлением жестокого насилия в отношении медицинского персонала. «Это неприемлемая, заслуживающая всякого осуждения ситуация».

Пресс-служба минздрава объявила: «В рамках борьбы с этим незаконным явлением в последнее время сделано множество ходов, в том числе размещение сотрудников полиции во всех больницах общего профиля в Израиле, включая больницу «Сорока» и ужесточении наказаний, кроме того, выделено много ресурсов на искоренение этого явления и в поликлиниках».

Однако минздрав признает тот факт, что ни один комплекс решений не сможет искоренить это явление без жесткой руки правоохранительных органов, и поэтому призывает привлечь преступников к ответственности в этом серьезном деле и во всех прочих случаях.

Директор министерства здравоохранения, Моше Бар Симан, сообщил: «Физическое или словесное насилие в отношении медицинского персонала — это недопустимое явление, и мы будем действовать всеми возможными способами для обеспечения безопасности лечащего персонала и самих больных».

Ранее Курсор писал, что в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача: детали происшествия.

Наш сайт информировал, что в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.