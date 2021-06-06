Новое правительство может быть приведено к присяге раньше, чем ожидалось

Однако решение по этому поводу, как сообщается, пока не принято. В противном случае правительство будет приведено к присяге 14 июня.
Об этом сообщают Детали.
В данный момент вопрос по-прежнему сохраняется в отношении двух депутатов Ямины Нира Орбаха и Идит Сильман.
И если Сильман согласилась поддержать формирование правительства перемен, то Орбах пока точного ответа не дал, однако заявил, что не будет голосовать против нового правительства.
В случае если Орбах проголосует против правительства, чтобы получить большинство Лапиду и Беннету придется искать поддержки у арабской фракции Объединенный список.
Ранее Курсор сообщал, что еще один депутат Ямины заявила об угрозах в свой адрес.
Депутат МЕРЕЦ вынуждена была покинуть дом из-за угроз правых активистов.
Мансур Аббас сделал неожиданное признание о переговорах с Нетаниягу.
Мансур Аббас рассказал, почему присоединился к Лапиду и Беннету. Аббас заявил, что «он — часть палестинского народа и что он будет делать все, на благо арабских жителей Израиля».
Аббас Беннет объяснил решение о коалиции с Лапидом. В интервью журналистам канала Беннет сообщил, что его партия была единственной, не выступавшей против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, но и не поддерживающей его.