Новое правительство может быть приведено к присяге раньше, чем ожидалось

Спикер Кнессета Ярив Левин рассматривает возможность приведения к присяге нового правительства под руководством Яира Лапида и Нафтали Беннета уже 9 июня.

Однако решение по этому поводу, как сообщается, пока не принято. В противном случае правительство будет приведено к присяге 14 июня.

Об этом сообщают Детали.

В данный момент вопрос по-прежнему сохраняется в отношении двух депутатов Ямины Нира Орбаха и Идит Сильман.

И если Сильман согласилась поддержать формирование правительства перемен, то Орбах пока точного ответа не дал, однако заявил, что не будет голосовать против нового правительства.

В случае если Орбах проголосует против правительства, чтобы получить большинство Лапиду и Беннету придется искать поддержки у арабской фракции Объединенный список.

Ранее Курсор сообщал, что еще один депутат Ямины заявила об угрозах в свой адрес.

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