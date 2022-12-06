Нововведение в общественном транспорте коснется солдат ЦАХАЛа

Министерство транспорта, министерство обороны и ЦАХАЛ подписали соглашение о разрешении военнослужащим даже без военной формы.
Об этом сообщают Detaly.
Соглашение вступает в силу с 15 декабря. До настоящего времени без оплаты проезда солдаты могли ездить без формы только в пятницу и субботу вечером. Благодаря новому соглашению бесплатный проезд будет обеспечен в любые дни недели на всех видах общественного транспорта: автобусах, поездах, легкорельсовом транспорте и по канатной дороге.
Для подтверждения причастности к службе в Армии обороны Израиля необходимо будет предъявлять удостоверение военнослужащего.
Министр транспорта Мейрав Михаэли сообщила: «Прошли те времена, когда для бесплатного проезда в общественном транспорте нужна была форма, отныне он будет бесплатным всегда и в любом виде».
За последние полтора года минтранспорта сделало много улучшений по обслуживанию солдат ЦАХАЛа, заявила Михаэли.
«Мы улучшили транспортное сообщение с базами и вложили значительные средства в общественный транспорт, который является основным средством передвижения для солдат».
Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ сообщил об острой нехватке бронированных транспортных средств в Иудее и Самарии.