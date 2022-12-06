Нововведение в общественном транспорте коснется солдат ЦАХАЛа

Раньше солдаты могли без оплаты проезда ездить без формы только в пятницу и субботу вечером. С 15 декабря вводится новое положение.

Министерство транспорта, министерство обороны и ЦАХАЛ подписали соглашение о разрешении военнослужащим даже без военной формы.

Об этом сообщают Detaly.

Соглашение вступает в силу с 15 декабря. До настоящего времени без оплаты проезда солдаты могли ездить без формы только в пятницу и субботу вечером. Благодаря новому соглашению бесплатный проезд будет обеспечен в любые дни недели на всех видах общественного транспорта: автобусах, поездах, легкорельсовом транспорте и по канатной дороге.

Для подтверждения причастности к службе в Армии обороны Израиля необходимо будет предъявлять удостоверение военнослужащего.

Министр транспорта Мейрав Михаэли сообщила: «Прошли те времена, когда для бесплатного проезда в общественном транспорте нужна была форма, отныне он будет бесплатным всегда и в любом виде».

За последние полтора года минтранспорта сделало много улучшений по обслуживанию солдат ЦАХАЛа, заявила Михаэли.

«Мы улучшили транспортное сообщение с базами и вложили значительные средства в общественный транспорт, который является основным средством передвижения для солдат».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ сообщил об острой нехватке бронированных транспортных средств в Иудее и Самарии.