ЦАХАЛ сообщил об острой нехватке бронированных транспортных средств в Иудее и Самарии

Значительное количество бронированных машин, которые должны работать в опасных районах Иудеи и Самарии, находятся в нерабочем состоянии. Они либо выведены из строя либо эксплуатируются в очень плохом состоянии.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Из-за обострения ситуации с безопасностью и многочисленных атак на военных ЦАХАЛа, а также нескольких инцидентов со стрельбой по автобусам, наличие работоспособной бронированной техники стало проблемой.

Вопрос настолько серьезный, что чиновники уверены, что недалек тот день, когда будет не хватать автобусов для перевозки студентов и школьников. «Мы близки к тому дню, когда дети будут просить подвоз в школу, а автобуса для их перевозки не будет», — предупреждает сотрудник службы безопасности.

109 бронированных автобусов общественного транспорта из 158 находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Автобусы для студентов и школьников в исправном состоянии составляют всего 84%, то есть 229 рабочих автобусов из 272.

Из 267 транспортных средств малой грузоподъемности, используемых для перевозки людей, в неисправном состоянии находятся 118 машин, что составляет 44%.

Проблема известна: нет бюджетов на ремонт бронированных транспортных средств, даже машин скорой помощи.

Система безопасности оценивает критическую годовую потребность экономики как минимум в 45 млн шекелей, но если в 2018 и 2019 годах из коалиционных фондов было получено 60 и 55 млн шекелей. После этого бюджет не пополнялся, за исключением мизерной суммы в 4,8 млн шекелей, поступивших в 2019 году.

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