Новые ДТП на дорогах Израиля: погибшие и раненые

Один погибший и двое раненых, среди которых ребенок.

В последние сутки в Израиле произошло три ДТП. Так, легковой автомобиль сбил 83-летнего мужчину на шоссе под номером 805. Инцидент случился недалеко от мошава Яад, в Западной Галилее. Сбитый мужчина был жителем Нагарии.

Медики, приехавшие на место происшествия, оказали мужчине первую помощь. Однако в больнице, после того, как его поместили в искусственную кому, мужчина скончался.

Кроме того, утром 3 января в Бат-Яме на улице Иерушалаим автобус сбил 70-летнего мужчину. Медики МАДА оказали ему первую помощь и доставили в госпиталь «Асаф ха-Рофе» в Црифине. Его состояние оценили как «средней степени тяжести».

Третий случай произошел в Кафр-Касеме, где подростка сбил автомобиль, когда он ехал на электрическом велосипеде. Он был отправлен в больницу «Шнайдер» в Петах-Тикве. Его состояние оценили как «средней степени тяжести».

Правоохранители расследуют все три аварии.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 23-летний мужчина погиб в результате ДТП недалеко от Тайбе.

Кроме того, мы писали, что 30-летний пешеход серьезно пострадал в автокатастрофе в Гиватаиме.

Еще напомним, что в Бейт-Шемеш автобус наехал на мужчину и столкнулся с припаркованным автомобилем.

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