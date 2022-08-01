Новые подробности скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании

Еще одна девушка, ранее служившая надзирателем, выступила с обвинениями в жестоком обращении во время ее обязательной службы в тюрьме строгого режима Гильбоа.

Молодая женщина рассказала подробности случившегося около пяти лет назад и сообщила, как «заключенные управляли тюрьмой».

«Меня приставили к одному конкретному заключенному, за которым нужно было следить. Я была в полном шоке от того, что он сделал [со мной]. Я пошла к своему командиру и подала жалобу, а они должны были передать ее надзирателю тюрьмы и соответствующим властям», — пожаловалась она.

«Мне сказали, что офицер, отвечающий за разведку, хочет, чтобы я пошла в другое крыло тюрьмы и поговорила с заключенным из службы безопасности, который там содержался. Я пошла туда, и заключенный сказал мне: «Не волнуйся, я позабочусь о тебе, и никто больше ничего с тобой не сделает»».

Девушка описала, как она плакала, а потом позвонила другому надзирателю, на которого могла положиться. Она искала кого-то, на кого можно опереться, после того как тюремное начальство не обратило внимания на случившееся. «Заключенные из службы безопасности там всем заправляли. И руководство ничего не сделало с тем заключенным, который напал на меня. Они даже не посадили его в одиночную камеру».

Тюремная служба прокомментировала: «Это относится к инциденту, который произошел несколько лет назад в тюрьме Гильбоа и в настоящее время расследуется. Сегодняшняя политика пенитенциарной службы предусматривает нулевую терпимость в отношении сексуальных нападений, и мы примем соответствующие меры после получения результатов расследования».

«Курсор» писал ранее, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа.