Девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа

Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Солдат ЦАХАЛа утверждает, что во время службы в тюрьме Гильбоа она была изнасилована палестинским заключенным.

Анонимный солдат утверждает, что армия пыталась заставить ее замолчать. «После изнасилования моя жизнь превратилась в ад. Они пытаются заставить меня замолчать», — заявила она.

Сообщения о том, что женщины-солдаты ЦАХАЛа подвергаются сексуальным домогательствам и нападениям в израильских тюрьмах, появились несколько лет назад, но затем были практически закрыты до прошлого года, когда расследование было возобновлено после получения новых доказательств. Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что палестинский заключенный, осужденный за терроризм, находится под следствием полиции в связи с сексуальными домогательствами во время пребывания за решеткой.

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