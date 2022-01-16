Новый покупатель иерусалимского ФК «Бейтар» оказался не лучше предыдущего

Иерусалимский футбольный клуб «Бейтар» подписал на прошлой неделе предварительное соглашение о покупке клуба с французским евреем Стефаном Малулем, однако и на этот раз сделка, похоже, не состоится, — новый покупатель ничем не лучше арабского «шейха» из ОАЭ, его деловая репутация и финансовые возможности отнюдь не внушают доверия.

Как выяснили спортивные журналисты, покупатель Стефан Малуль — однажды судимый за мошенничество обанкротившийся владелец мясного магазина и ресторана, который специализировался на «кошерно-халяльной» продукции для иудеев и мусульман. Бизнес разорился всего через 10 месяцев после того, как перешел в руки Малуля.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo», ссылаясь на публикацию в израильской газете «Едиот Ахронот».

Как сообщает в Твиттере спортивный корреспондент «Едиот Ахронот» Надав Ценципер, разыскавший Малуля и сделавший с ним интервью, французский бизнесмен уже говорит приближенным, что откажется от сделки, так как «в Израиле все сумасшедшие».

Согласно источнику, много лет назад Малуль уже выражал заинтересованность в приобретении иерусалимского футбольного клуба, но «бесследно испарился», как только ему были заданы «самые базовые вопросы», касающиеся его биографии и деловой репутации.

В интервью «Едиот Ахронот» Малуль сказал, что его судимость уже снята, и расписал радужные перспективы «Бейтара» под своим руководством еще более фантастическими красками, чем это делал арабский «шейх».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что футбольный клуб Бейтар будет продан французскому предпринимателю.

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