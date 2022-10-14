Новый вид мошенничества: активизировались банковские аферисты

Мошенники придумали новую схему и имитируют не только звонок из банка, но и последующий звонок из полиции и даже рассылают поддельные удостоверения.

Многие в Израиле привыкли к телефонным аферистам и даже с нетерпением ждут звонка от них, чтобы в ответ поиздеваться над ними, однако и мошенники не спят и придумывают новые способы обмана.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

К администраторам канала обратилась подписчица Валерия Довженко с нетривиальной историей о фейковом сотруднике банка и даже фейковом сотруднике полиции с фейковым удостоверением.

«Позвонили из банка в 16:30. Номер определился, как банк, ничего необычного. Сотрудница говорила на иврите, но с русскоязычным акцентом. Быстро перешла на русский.

Сообщила, что ей нужны дополнительные документы, чтобы открыть нам счёт в иностранной валюте. Муж сообщил, что ничего открывать не просил. Сотрудница сыграла удивление. Сказала сейчас проверит по записи голос звонившего.

Перезвонила через 5 минут, говорит да, голос не такой, как у вас. И она якобы передаёт данные в полицию. Предупредила, что вам могут перезвонить из полиции. На фоне бубнел какой-то голос, очень запомнившийся.

Через 10 минут звонит «миштара». Представился на иврите как сотрудник службы кибербезопасности, потом начал говорить на русском, что им передали данные из банка о каких-то переводах, хотя о переводах не было и речи. Муж заподозрил неладное, так как на фоне бубнел тот же голос. Видимо миштара Цфата сидит в отделении банка в Петах Тикве. Никак иначе.

Муж попросил прислать удостоверение личности и разговаривать отказался. Через 2 минуты в вотсап прислали липовое удостоверение с фейковым теудат зеутом на нем и фотографией со стока.

Муж ответил на это на иврите, что ему нужно проверить информацию с банком. И написал, что если вы работаете в «сайбер» (סייבר), то вы это понимаете. Ответ был великолепный: я не знаю как это происходит в Сибири (סיביר). Мы в Израиле».

В связи с этим обращаемся к гражданам Израиля и напоминаем рекомендации полиции и банков — быть бдительными в любой непонятной ситуации перезванивать самим в банк.

Ранее Курсора писала, что полиция Израиля разоблачила мошенника, наживавшегося на русскоязычных жителях.