Полиция Израиля разоблачила мошенника, наживавшегося на русскоязычных жителях

Подозрение: мужчина выдавал себя за публичного деятеля с целью обмана русскоязычных и вымогательства у них денег.

Полиция Израиля начала расследование после поступления жалоб на мошенничество по отношению к русскоязычным жителям.

Об этом пишет Mivzak Live.

Как уже упоминалось, по факту получения заявлений было начато расследование. Сотрудники полиции провели ряд следственных действий, в результате которых задержали подозреваемого в совершении правонарушений.

Предварительное расследование показало, что подозреваемый (31 год, Тель-Авив) выдавал себя за общественного деятеля, завоевывал доверие русскоязычных и вымогал у них десятки тысяч шекелей.

Полиция заявила: «Полиция Израиля призывает общественность быть бдительными, а всех, кто подозревает, что их обманули подобным образом, явиться в полицейский участок и подать жалобу».

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