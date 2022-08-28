Нянечки частных яслей запланировали предупредительную забастовку: в чем причина

Нянечки возмущены размером своей зарплаты, а также тем, что их фактически не признают ни наемными, ни независимыми работницами.

Нянечки («метаплот») системы поднадзорных частных яслей «мишпахтоним» 1-го сентября проведут предупредительную забастовку. Дело в том, что работников не устраивают условия труда «метаплот». В первую очередь они недовольны своим окладом, а также отсутствием базисных социальных условий. Они даже не получают бюллетень о зарплате, поскольку их фактически не признают ни наемными, ни независимыми работницами.

Об этом пишет «News.IsraelInfo.co.il».

И это при том, что «метаплот» принимают у себя дома до 5 малышей в возрасте от трех месяцев до трех лет, обеспечивая возможность работать примерно 40 тысячам израильских семей. «Мишпахтоним» находятся под контролем министерства экономики. Нянечке терпели несправедливое отношение к себе до тех пор, пока минфин не решил изменить договоренность об улучшении условий их труда.

Их зарплаты должны были повысить на 550 шекелей в месяц уже в текущем году, но министры финансов и экономики решили сократить им повышение зарплаты на 20% и провести его в два этапа — часть в этом году и часть в следующем.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Израиле 1 сентября без садика и яслей останутся 120 тысяч детей.