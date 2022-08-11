В Израиле 1 сентября без садика и яслей останутся 120 тысяч детей

По всей стране в последние месяцы закрылись 200 детских садиков из-за невозможности нанять на работу воспитательниц и нянечек.

Представители форума дошкольных учреждений, находящихся под надзором государства, предупредили о новых забастовках и о том, что не откроют свои двери 1 сентября, если правительство не поднимет зарплату персоналу.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В новом учебном году без садиков и яслей может остаться 120 тысяч малышей. И столько же родителей не смогут выйти на работу. А все из-за низкой заработной платы, которую дает министерство финансов воспитательницам и нянечкам.

Представители форума дошкольных учреждений рассказали, что сейчас положение в детсадах катастрофическое, 200 в стране учреждений пришлось закрыть из-за отсутствия персонала, поскольку никто не хочет идти работать за такую низкую зарплату.

Также форум выступает против решения этой проблемы за счет бюджета семей, то есть повышения платы за садики, поэтому активисты пришли вчера, 10 августа, на заседание комиссии по ценам.

Представители форума говорят, если правительство не поднимет зарплаты персоналу до уровня тех, которые получают в муниципальных садах, то новый учебный год они не начнут.

К слову, форум объединяет такие сети детских садов, как «Наамат», «ВИЦО», «Эмуна», «Неот», «Маргалит», «Нашей Херут», «Бейт Яаков», Эмили» и др. Персонал в этих садиках часто получает минимальную зарплату.

«Курсор» писал, что согласно рекомендации Государственной ценовой комиссии, предлагается увеличить тарифы субсидированных яслей и детских садов для детей младшего возраста.