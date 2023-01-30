Няня употребляла наркотики на глазах у ребенка, но полиция закрыла дело

Семья пострадавшего малыша подала апелляцию и считает, что тот подвергался моральному и эмоциональному насилию.

Мама 2-летнего ребенка из Афулы узнала, что девочка, пришедшая к ней домой посидеть с сыном за деньги, выложила в соцсети видео, на котором она якобы курит наркотические средства с друзьями на глазах у малыша.

Об этом сообщает 12-й канал.

Утверждается, что няня пригласила в чужой дом, где находился ребенок, своих друзей. Компания веселилась, употребляла наркотики и фиксировала это на камеру. Однако со временем об этом узнала мама мальчика.

«Мой сын подвергался моральному и эмоциональному насилию — это просто зло», ‒ сказала она.

Женщина подала заявление в местную полицию и разместила пост в сети, в котором написала, что вызвала девушку посидеть со своим сыном, пока она гуляла со своими старшими дочерями. По ее словам, няня и ее друзья оскорбляли ее сына морально, эмоционально и даже физически.

Видеозаписи и улики переданы правоохранителям, и, несмотря на это, полиция недавно приняла решение закрыть дело и снять подозрения с няни. Это решение привело в ярость членов семьи малыша, которые требуют привлечь к ответственности девушку, которая, по их утверждениям, серьезно ранила малыша.

После этого было принято решение подать апелляционную жалобу на решение о прекращении дела. По словам адвоката Карин Лагеты, подавшей апелляцию от семьи, решение о закрытии дела является неприемлемым. Она надеется, что «прокуратура поступит мудро», примет апелляцию и возобновит дело.

«Дело было расследовано, и в соответствии со всеми обстоятельствами дело о расследовании было закрыто. Позже было принято решение о возобновлении расследования, и, естественно, более подробно вдаваться в подробности не представляется возможным», ‒ прокомментировали эту ситуацию в полиции.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве задержали няню из Узбекистана, издевавшуюся над подопечной.