В Тель-Авиве задержали няню из Узбекистана, издевавшуюся над подопечной

В Тель-Авиве была задержана 37-летняя иностранная работница из Узбекистана, которую обвинили в издевательстве над 83-летней женщиной.

Об этом сообщает Kikar.

Согласно версии следствия, няня запирала подопечную в маленькой кладовой, когда ходила подрабатывать на уборке помещений. Также предполагается, что подозреваемая избивала пожилую женщину, потому что у последней остались синяки на лице и теле.

Срок содержания под стражей подозреваемой время от времени продлевался в суде, и сегодня с завершением следствия внесено заявление прокурора о намерении предъявить ей обвинительное заключение, а также ходатайство о ее содержании под стражей до окончания производства по делу.

«Курсор» сообщал, что медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки.