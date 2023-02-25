Иран разработал крылатую ракету с дальностью полета 1650 километров

На Западе опасаются новой разработкой Тегерана на фоне угрозы, исходящей со стороны страны.

Из Ирана поступила информация о разработке крылатой ракеты большой дальности с дальностью полета в 1650 км.

Об этом сообщает «Reuters«.

«Наша крылатая ракета с дальностью полета 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран», — заявил глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде.

Издание сообщает, что использование Россией и Ираном беспилотных летательных аппаратов в войне против Украины может вызвать беспокойство Запада.

По данным журналистов, Государственное телевидение Ирана показало кадры, демонстрирующие новую крылатую ракету Paveh. Одновременно с этим, Хаджизаде, представитель Ирана, заявил о намерении отомстить США за убийство иранского командира, повторив при этом обещание жестко наказать за Сулеймани.

Издание указывает на то, что, несмотря на утверждения Хаджизаде о том, что Иран не намеревался убивать «бедных солдат», баллистическая ракетная атака на силы США в Ираке, осуществленная несколько дней после убийства Касема Сулеймани в 2020 году, вызвала опасения.

Напомним, Иране признали, что обогатили уран до 84%. В своем заявлении Иран призывает МАГАТЭ не поддаваться «соблазну западных стран» и заявляет, что их ядерная программа является «полностью мирной». Для создания оружейного урана требуется обогащение до 90 процентов. Эксперты утверждают, что в настоящее время у Ирана достаточно урана, чтобы произвести несколько ядерных бомб, но для возможной миниатюризации и установки на ракету, потребуются еще несколько месяцев. Ранее, международные инспекторы предупреждали об этом, однако иранские власти отрицали обвинения.