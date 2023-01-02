«Обманул меня»: Дери выступил с обвинением в адрес Нетаниягу

Лидер партии ШАС Арье Дери, как сообщается, обвинил премьер-министра Нетаниягу в том, что он «обманул» его неожиданным назначением члена парламента от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета, первого ЛГБТК-человека, занявшего эту должность.

Новостной сайт Kikar Hashabbat Haredi процитировал Дери, который сказал депутатам на закрытом заседании: «Нетаниягу обманул меня, назначив Амира Охана, мы думали, что это будет [депутат от Ликуда] Йоав Киш или Давид Амсалем».

Дери также заявил, что законодатели-харедим должны были отнестись к речи Оханы с большим пренебрежением. Часть депутатов так и сделала, но не все, и Дери осудил их за это.

«Мы допустили ошибку в своем поведении на пленуме. Я ушел сразу после выступления, я не могу понять депутатов-харедим, которые пошли обнимать его после его речи», — сказал Дери.

Между тем, бывший член парламента от ШАС Ниссим Зеев раскритиковал решение о назначении Оханы, предложив, чтобы вместо того, чтобы уйти в отставку, гей-спикер Кнессета «создал кошерную семью и женился на женщине».

«В какой стране мира есть гей-спикер [парламента]?» — сказал Зеев на радио 103FM. — Здесь нет ненависти, но есть отклонение от пути Торы. Это должно быть опротестовано».

«Амир Охана может быть в любой роли, но не в качестве спикера Кнессета — нужно проявлять чуткость, — добавил он. — Он определенно уважаемый человек, но он не образец для подражания».

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