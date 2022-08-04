Обнаружен «инородный предмет»: из продажи отзывают партию замороженной фасоли

Компания «Санфрост» отзывает из продажи замороженную стручковую фасоль, потому что в одном из пакетов был обнаружен «инородный предмет», о котором рассказала одна из покупательниц товара.

Компания «Санфрост», принадлежащая «Тнуве» — крупнейшему производителю продуктов, отзывает партию замороженной стручковой фасоли из продажи.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В компании отметили, что в одном из пакетов был найден «инородный предмет», но какой именно представители «Санфрост» не стали уточнять. Однако это сделала одна из покупательниц, обнаружившая в продукте неприятную находку. В сети она опубликовала соответствующее видео.

Женщина рассказала, что достала из морозилки пакет с фасолью, высыпала ее на противень и заметила среди овощей слипшийся комок. Когда она попыталась разделить его руками, из него выпала замороженная голова мыши. Покупательница отметила, что в других пакетах, весьма вероятно, может находиться и ее туловище.

В итоге компания «Санфрост»объявила об отзыве партии и просит потребителей, купивших данный продукт, не употреблять его, а получить купон в качестве компенсации.

Отзыву подлежит продукция “Целая замороженная нежная стручковая фасоль” весом 600 г, со штрихкодом 7290000104836 и сроком годности до: 07.03.2024, 10.03.2024, 11.03.2024, 10.04.2024, 07.08.2024, 28.11.2024.

«Курсор» писал ранее, что крупный израильский импортер продуктов «Дипломат» заявил, что на три месяца замораживает повышение цен на свои товары.