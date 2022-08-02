Один из крупнейших импортеров продуктов отсрочил повышение цен

Крупный израильский импортер продуктов «Дипломат» заявил, что на три месяца замораживает повышение цен на свои товары.
Об этом сообщает издание Israelinfo.
Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид отметил, что забастовки начали приносить свои результаты, поскольку волна роста стоимости жизни в стране приостановилась, а цены были заморожены.
Вчера, 1 августа, компания «Дипломат» заявила, что не будет повышать цены на свои бренды до окончания сезона еврейских праздников. Это касается всех продуктов, которые попали в заголовки новостей за последние дни из-за повышения на них цен. Речь идет о таких товарах, как детские подгузники Pampers, бренды Heinz, Gillette, Star Kist, Mazola, кофе Jacob’s, Head&Shoulders др.
В «Дипломате» заявили, если торговые сети, которые заявили на выходных, что не будут повышать цены и предпочтут более дешевые импортные товары от альтернативных поставщиков, не продолжат упираться, что поставки будут просто прекращены.
К слову, активисты профсоюза неделю назад начали бойкотировать бренды-гиганты, которые начали повышать цены на свои товары.
«Курсор» писал ранее, что 29 июля десятки израильтян начали протестовать у дома Ноама Веймана, владельца компании по производству продуктов питания «Дипломат», который объявил, что поднимет цены в ближайший понедельник.