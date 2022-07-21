Обновлен рейтинг «самых сильных» паспортов мира: на каком месте Израиль

Консалтинговая компания Henley & Partners обновила рейтинг «самых сильных» паспортов мира и стало известно, на каком месте израильский «даркон».

Ежеквартально компания Henley & Partners предоставляет рейтинг стран, чьи паспорта считаются «самыми сильными» по уровню свободы передвижения граждан.

Результаты отчета опубликованы на сайте компании.

Отмечается, что по состоянию на июль 2022 года тройку лидеров в рейтинге заняли азиатские страны. На первом месте оказалась Япония, за ней идет Сингапур, и «бронза» досталась Южной Кореи. Граждане этих стран могут похвастаться самыми надежными паспортами в мире. Однако из-за пандемии коронавируса жители этих стран стали меньше пользоваться своей свободой передвижения по сравнению с европейцами и американцами.

Израильский паспорт в рейтинге занял 24-е место, разделив его с мексиканским паспортом. На сегодняшний день израильтяне могут попасть без визы в 159 стран мира.

«Самыми слабыми» оказались паспорта Афганистана (27 стран), Ирака (29 стран) и Сирии (30 стран).

А вот, например, из-за полномасштабной войны, которую российская федерация* развязала на территории Украины, паспорт граждан рф оказался на 50-м месте, но реальность такова, что сейчас им закрыт доступ по многие их направления.

Украинский же паспорт переместился на 35-е место с возможностью безвизового въезда в 144 страны.

«Курсор» писал ранее, что посольства и консульства Израиля в Майами, Мюнхене, Канберре и Нью-Йорке объявили о нехватке израильских паспортов, из-за продолжающихся протестов работников министерства иностранных дел.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!