В посольствах Израиля по всему миру заканчиваются паспорта

«Мы достигли точки большой опасности для будущего министерства иностранных дел», — заявил консул Израиля в Австралии Нир Рубиноф в заявлении, в котором сообщается о нехватке паспортов в консульстве.

Посольства и консульства Израиля в Майами, Мюнхене, Канберре и Нью-Йорке объявили о нехватке израильских паспортов, из-за продолжающихся протестов работников министерства иностранных дел.

Профсоюз работников министерства иностранных дел усилил свою тактику, поскольку работники министерства протестуют против условий их труда.

«Мы достигли точки большой опасности для будущего министерства иностранных дел», — заявил консул Израиля в Австралии Нир Рубиноф в заявлении, в котором сообщается о нехватке паспортов в консульстве.

Запросы, поданные на получение израильских паспортов через посольства и консульства Нью-Йорка, Майами, Канберры или Мюнхена, теперь будут приостановлены на неопределенный срок.

«Курсор» писал ранее, что объявлены новые коронавирусные правила в Израиле. Беннет и Горовиц заявили, что в Израиле останется требование на ношение масок в общественных местах, так как в стране может появиться новый более опасный штамм.

Также читайте о том, что Зеленский официально выступит перед Кнессетом через Zoom. Ранее спикер Кнессета Микки Леви связался с украинскими официальными лицами, которые потребовали принятия специальных мер для организации виртуальной встречи.