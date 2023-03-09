Обращение Герцога к нации: Происходящее – это катастрофа

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к населению страны на фоне сложной политической ситуации.

Главные тезисы президента:

Происходящее – это катастрофа. Я работаю с вами и для вас. Мы сделаем все, чтобы найти оптимальное решение для устранения конфликта.

Я не сдамся! Я заплачу любую цену, чтобы найти решение и при условии, что это произойдет сейчас, потому что у нас уже нет времени.

Не верьте никому, кто говорит за меня. Когда будет президентский вариант, вы услышите его только от меня лично.

Разрыв между противоборствующими сторонами сокращается. По большинству вопросов достигнуто согласие, достаточное для того, чтобы отказаться от законодательства и вместо этого вынести на обсуждение другую схему. Есть возможность для быстрого подведения итогов.

Обсуждаемые сейчас наброски компромиссного плана должны быть приняты. Иное подрывает наши устои.

Государство превыше всего или эго и интересы столкнут нас с края обрыва.

Специалисты отметили, что президент заменяет требование о приостановке принятия нового законодательства требованием замены. Звучит процедурно, но это не так. План компромисса от президента представят в скором времени.

Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир отстранил с должности главу Тель-Авивского округа полиции.