Бен-Гвир отстранил с должности главу Тель-Авивского округа полиции

Это согласовали с генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем.

Министр национальной безопасности Итаман Бен-Гвир отстранил с должности главу Тель-Авивского округа полиции генерала Амихая Эшеда.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Отстранение согласовали с генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем. Формально Эшеда еревели на должность главы по внутреннему обучению.

В канцелярии Бен-Гвира заявили, что это заранее спланированная череда назначений, а не снятие с должности.

Ранее мы писали, что Бен-Гвир выступил с жестким заявлением в Бен-Гурионе.

Также «Курсор» сообщал, что ВВС Израиля отстранили летчика-резервиста, призывавшего бойкотировать сборы или учения.

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