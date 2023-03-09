Министр национальной безопасности Итаман Бен-Гвир отстранил с должности главу Тель-Авивского округа полиции генерала Амихая Эшеда.
Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».
Отстранение согласовали с генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем. Формально Эшеда еревели на должность главы по внутреннему обучению.
В канцелярии Бен-Гвира заявили, что это заранее спланированная череда назначений, а не снятие с должности.
Ранее мы писали, что Бен-Гвир выступил с жестким заявлением в Бен-Гурионе.
Также «Курсор» сообщал, что ВВС Израиля отстранили летчика-резервиста, призывавшего бойкотировать сборы или учения.
Помимо этого актриса Алона Саар заявила, что ее избили полицейские.