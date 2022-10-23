Обращение Яира Лапида к читателям «Курсора»

Остаются последние дни на то, чтобы вы решили – в первую очередь для себя, куда будет двигаться наше с вами государство Израиль. Вернемся ли мы в прошлое или продолжим движение вперед, в будущее. Мы принесли перемены и будем рады их продолжить.

Наша партия идет на эти выборы, имея на руках реальные достижения. Немногие правительства в истории Израиля сумели сделать за полтора года то, чего удалось достичь нам. Именно партия «Еш Атид» принесла ожидаемые многими гражданами нашей страны перемены. Конечно, результат не всегда виден сразу. Особенно в таких вопросах, как стоимость жизни или жилья – реформы и начинания со временем начнут приносить свои плоды.

В этом году мы начали строительство около 70 000 квартир, что является рекордом за многие годы. В следующем году мы продолжим и заложим строительство еще 80 000 квартир. За счет этого начнут снижаться цены на жилье. Мы обязаны и намерены снизить стоимость жизни в Израиле, потому что богатая страна не может допустить существование людей, которые не могут свести концы с концами. Мы уже осуществили некоторые перемены на этом направлении. Около месяца назад был утвержден план перехода на европейские стандарты многих продуктов питания, мы начали реформу импорта, чтобы удешевить многие товары, и это только начало.

Стоящие перед нами задачи колоссальны. Борьба с Ираном, внутренний террор, кризис израильского образования, высокая стоимость жизни, укрепление личной безопасности каждого в нашей стране.

Круг «соглашений Авраама» расширяется, все больше арабских стран выбирают путь дружбы вместо дороги вражды. Достигнутые нами результаты дают основания полагать, что мы находимся на правильном пути! Историческое соглашение с Ливаном является огромным достижением для Израиля и в экономическом плане, и в плане безопасности. Проведенный нами Негевский форум приносит свои плоды. Это прекрасные примеры для других стран региона – чего можно достичь, отказавшись от ненависти в пользу добрососедства. Но все знают, что, в случае необходимости, мы не колеблясь используем всю мощь, чтобы защитить себя, как мы сделали это во время недавней операции «Рассвет» против «Исламского джихада» в Газе.

Важно, чтобы арабская молодежь стремилась получить достойную профессию и устроиться на работу. А те, кто изучает Тору и соблюдает еврейские традиции, будут учить также математику, английский язык и физику, получать равные инструменты для достижения жизненного успеха. Когда вызовы, стоящие перед нашей страной, столь велики, мы не должны тратить силы на внутренние распри!

В наших планах, чтобы у каждого юноши и девушки была возможность учиться на степень бакалавра или магистра с государственным финансированием. Мы намерены выстроить систему таким образом, чтобы они могли возвращать деньги за обучение лишь, когда их зарплата станет равна или превысит среднюю заработную плату в стране. Мы будем расширять проект «Квартиры в долговременную аренду», который позволит молодым людям снимать новые квартиры на длительный срок по контролируемой цене и на хороших условиях.

Нам в этом правительстве всего за год с небольшим удалось сделать многое: мы увеличили денежное довольствие солдат на 50%, утвердили программу «От формы – к обучению» для финансирования их академического образования после демобилизации, снизили налоги для работающих родителей, поддержали частных предпринимателей, пострадавших от «коронакризиса», повысили и будем продолжать повышать пособия по старости.

Мы также увеличили выплаты пережившим Холокост, выделили 100 млн на борьбу с одиночеством пожилых людей, обеспечили продовольственную безопасность нуждающихся и приняли законы для людей с ограниченными возможностями: для них добавлены льготы и увеличены пособия. Вместе с лучшими экономистами мы разработали реальный план повышения пособий по старости, который в первую очередь поможет тем, кто всю жизнь проработал, но не смог накопить достаточно денег для получения достойной пенсии, потому что трудился на низкооплачиваемых должностях или не имел достаточно времени, чтобы накопить на пенсию. И этот план абсолютно реалистичен.

Мы выполняем свои обязательства. Мы уже многократно это доказали! Но еще рано останавливаться! Нужно принять закон о брачных союзах и позаботиться о процедуре заключения гражданского брака для тех, кто этого хочет. Мы должны дать местным властям возможность принимать решения по связанным с религией вопросам, таким как работа предприятий в субботу, движение общественного транспорта по субботам в светских районах и светских городах. Необходимо и дальше увеличивать поддержку малого и среднего бизнеса, потому что именно они – основа израильской экономики.

Мы принесли перемены и будем рады их продолжить.

С уважением, ваш Яир Лапид, премьер-министр Израиля.

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