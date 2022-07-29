Терпение лопнуло: израильтяне выходят на протесты против повышения цен на продукты

Десятки израильтян протестуют у дома Ноама Веймана, владельца компании по производству продуктов питания «Дипломат», который объявил, что поднимет цены в ближайший понедельник.
Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид заявил, что акции протеста такого типа будут проводиться перед домами всех израильских топ-менеджеров в ближайшие дни.
В рамках борьбы с повышением цен Гистадрут объявил потребительский бойкот некоторым брендам-гигантам, поднявшим цены, и направил руководителям компаний запросы о замораживании роста цен.
Специальная комиссия, созданная под председательством главы Гистадрута, вчера провела подготовительное совещание для дальнейших шагов. Было решено, что в течение следующей недели они развернут сотни бригад, которые будут размещены у входов в супермаркеты и торговые центры. Они будут призывать людей покупать с умом и отказываться от продуктов тех компаний, объявивших о повышении цен.
Напомним, что председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид обратился к членам организации и гражданам Израиля с призывом объявить бойкот подорожавшим продуктам.
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