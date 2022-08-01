Один из символов Израиля может уничтожить тля

Тля, как оказалось, попала в Израиль аж в 2014 году, по-видимому, из Ливана, и сначала повредила посевы на севере страны.

С начала лета и до конца сентября в Израиле продолжается сезон съедобных кактусов — «сабрес». Плоды пользуются большой популярностью и уже стали символом страны. Однако им серьезно угрожает тля.

Об этом сообщает издание Themarker.

Известно, что цена на плоды повысилась из-за того, что вредитель нанес серьезный ущерб кактусам по всей стране, и все сабрес, растущие на открытой местности, засыхают. Скоро они могут пропасть из прилавков и останутся только те, которые будет выращивать искусственно.

Как оказалось, тля попала в Израиль аж в 2014 году, по-видимому, из Ливана, и сначала повредила посевы на севере. А когда растение покрывается тлей, но предотвратить ущерб практически нереально, даже с помощью насекомых, которые борются с этим вредителем.

Исследователь из Института защиты растений, входящего в состав Управления сельскохозяйственных исследований, Цви Мендель рассказал, что сейчас основные усилия сосредоточены на том, чтобы довести истребляющих тлю насекомых до мест произрастания сабреса, где вредитель еще не успел испортить посевы.

К слову, сабрес обладает целым рядом полезных свойств, в частности с их помощью можно избавиться от высокого холестерина в крови, укрепить иммунитет и улучшить пищеварение.

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