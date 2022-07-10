Какие фрукты израильтяне пытаются чаще всего ввезти из-за границы

В аэропорту «Бен-Гурион» неоднократно фиксировали случаи незаконного ввоза израильтянами фруктов и овощей из-за границы. Часто граждане привозят их в качестве подарков, но за контрабанду положен штраф.

Об этом сообщает издание «Детали».

Сотрудники Службы фитосанитарного надзора рассказали, что в большинстве случаев израильтяне становятся контрабандистами из-за отсутствия неосведомленности о полном запрете на ввоз растений в страну. Дело в том, что они способны навредить сельскому хозяйству, потому что могут содержать вредителей или быть поражены различными болезнями.

Начальница Департамента фитосанитарного надзора в министерстве сельского хозяйства Шломит Циони отметила, что в 2020 году были зафиксированы случаи, когда в Израиль попадали растения с вредителями, которые наносили серьезный ущерб сельскому хозяйству. Например, это произошло с выращиванием ореха пекан. Проникшая из-за границы тля нанесла большой вред отрасли его выращивания.

Сотрудники также напомнили, что за контрабанду фруктов и овощей положен штраф 5000 шекелей. Это самая крупная сумма, которую выписывали в аэропорту «Бен-Гурион». Но, как правило, тех, кого ловят впервые, отпускают с предупреждением.

Согласно данным министерства сельского хозяйства, фруктом, который за последний год чаще всего пытались ввезти в Израиль, стал ананас. Он был обнаружен в 30% случаев изъятий контрабанды. Также граждане часто пытаются ввезти лесные ягоды и те фрукты, которые за границей стоят намного дешевле, чем в Израиле.

«Курсор» писал ранее, что Минсельхоз Израиля пресек контрабанду 19 тонн овощей из ПА.