Одну из больничных касс могут обязать выплатить клиентам 2,6 млрд шекелей

В больничной кассе отреагировали на инцидент и отметили, что будут защищать в суде свое честное имя.

На самую большую больничную кассу Израиля «Клалит» подали иск и обвинили ее в ненадлежащей организации хранения персональных данных клиентов.

Об этом сообщает 9tv.

В иске говорится, что через звонок на горячую линию больничной кассы можно получить конфиденциальные данные клиентов. Сумма к взысканию за такое нарушение может достигать 2,6 миллиарда шекелей.

По словам адвокатов Кляйна, Штейнмица и Дейвани, позвонив в службу назначения очередей «Клалита» и введя паспортный номер, можно узнать о том, к каким врачам назначены очереди для обладателя данного паспорта. В иске говорится, что представители больничной кассы не устраивают никакую дополнительную проверку, в частности не отправляют смс с кодом на номер телефона и не спрашивают дату рождения клиента.

Истцы считают, что это серьезный недостаток в системе хранения конфиденциальных данных, ведь таким образом, можно узнать точное местонахождение клиента, то есть в какой день и в каком месте он записан к врачу. А этой информацией, например, могут воспользоваться мошенники при планировании ограбления.

Согласно иску, пострадавшими могут считаться все клиенты больничной кассы, то есть более 5 миллиона человек.

В больничной кассе отреагировали на обвинения и отметили, что заботятся о персональных данных клиента и будут защищать свое честное имя в суде.

«Курсор» писал ранее, что американское издание Newsweek составило рейтинг с самыми инновационными больницами мира, куда включили израильскую больницу «Шиба».