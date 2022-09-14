Израильская больница вошла в топ-20 самых инновационных больниц в мире

Медицинский центр, находящийся в Рамат-Гане, оказался второй год подряд на тринадцатом месте. Всего журналисты включили в рейтинг примерно 300 медицинских заведений из 28 мировых стран, где также присутствует 6 больниц из Израиля.

Эксперты при составлении списка руководствовались следующими критериями:

использование электронных медицинских карт пациентов;

степень развития телемедицины;

использование искусственного интеллекта, робототехники, цифровых изображений и в целом компьютерной техники.

Если же смотреть на рейтинг, посвященный не самым инновационным больницам, а просто лучшим, то, по состоянию на нынешний год, «Шиба» занимает уверенную десятую строчку.

Ранее мы рассказывали, в каких городах Израиля сложнее всего попасть к врачу. По информации специалистов, существует сильная загруженность системы здравоохранения, в силу чего очереди ко врачам удлиняются, что особенно заметно в сравнении со статистикой 2019 года.

Также «Курсор» сообщал, что еврейские ученые оказались среди лауреатов престижной итальянской премии Бальзана. Они добились успехов в областях моральной философии, музыковедения и биотехнологий.

Помимо этого, стало известно, сколько миллионеров проживают в Тель-Авиве. Человека определяли как миллионера, если у него есть инвестиционные активы на сумму миллион долларов и больше.

Оказалось, что деловую столицу Израиля населяет 42 400 миллионеров, то есть практически каждый десятый житель. Среди них 2260 человек владеют состоянием в более 10 миллионов долларов, а 118 человек располагают более 100 миллионами долларов. Также в городе проживают 12 долларовых миллиардеров.