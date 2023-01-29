Одну из жертв теракта в Ир Давида выписали из больницы

По данным Медицинского центра Шаарей Цедек, один пострадавший, который получил ранения средней степени тяжести в результате теракта в Ир Давида в субботу утром, был выписан из больницы в воскресенье днем, и ему было разрешено вернуться домой.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

47-летний мужчина прибыл в больницу Шааре-Цедек в субботу утром с огнестрельными ранениями живота. Он был освобожден в воскресенье после интенсивного лечения и тестирования и, как сообщается, находится в хорошем состоянии.

Другой пострадавший, 22-летний мужчина, все еще проходит лечение и находится в тяжелом, но стабильном состоянии, по данным Медицинского центра Шаарей Цедек.

Также «Курсор» сообщал, что Силы безопасности опечатали дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.