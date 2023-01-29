Силы безопасности опечатали дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме

14:12, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
полиция израиля фото
Фото: depositphotos.com

Израильская полиция уже заставила покинуть дом, где проживал террорист Алькам Хайри, всех жителей, и опечатала его. Это случилось через несколько часов после принятия соответствующего решения.

Полиция Израиля сообщила в воскресенье, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.

Силы безопасности уже заставили жителей покинуть дом вскоре после нападения в пятницу вечером. В субботу полиция сообщила, что 42 друга и знакомых Хайри были задержаны.

Дом Хайри был опечатан через несколько часов после того, как кабинет безопасности собрался и принял решение по этому вопросу.

Перед заседанием  министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обрушился на генерального прокурора Гали Бахарав-Миару, обвинив ее в том, что она не разрешила силам безопасности опечатать дом палестинского террориста, совершившего нападение.

Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.

Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.

Кроме того, мы писали  про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.

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