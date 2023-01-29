Силы безопасности опечатали дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме

Полиция Израиля сообщила в воскресенье, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.
Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.
Силы безопасности уже заставили жителей покинуть дом вскоре после нападения в пятницу вечером. В субботу полиция сообщила, что 42 друга и знакомых Хайри были задержаны.
Дом Хайри был опечатан через несколько часов после того, как кабинет безопасности собрался и принял решение по этому вопросу.
Перед заседанием министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обрушился на генерального прокурора Гали Бахарав-Миару, обвинив ее в том, что она не разрешила силам безопасности опечатать дом палестинского террориста, совершившего нападение.
Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.
Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.
Кроме того, мы писали про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.
Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.