Силы безопасности опечатали дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме

Израильская полиция уже заставила покинуть дом, где проживал террорист Алькам Хайри, всех жителей, и опечатала его. Это случилось через несколько часов после принятия соответствующего решения.

Полиция Израиля сообщила в воскресенье, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.

Силы безопасности уже заставили жителей покинуть дом вскоре после нападения в пятницу вечером. В субботу полиция сообщила, что 42 друга и знакомых Хайри были задержаны.

Дом Хайри был опечатан через несколько часов после того, как кабинет безопасности собрался и принял решение по этому вопросу.

Перед заседанием министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обрушился на генерального прокурора Гали Бахарав-Миару, обвинив ее в том, что она не разрешила силам безопасности опечатать дом палестинского террориста, совершившего нападение.