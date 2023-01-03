Офицера, погибшего в тюрьме, признали павшим воином

Военнослужащий разведки, арестованный за разглашение секретных сведений, погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. Его семья добилась признания его «павшим воином».

Офицер израильской разведки, погибший в военной тюрьме в мае 2021 года, признан павшим воином.

Об этом заявило израильское военное командование.

Военнослужащий капитан Т. был арестован в сентябре 2020 года по обвинению в нарушении государственной безопасности и разглашение секретных сведений. Его освободили от воинской службы и поместили в военную тюрьму.

В тюрьме психическое состояние арестованного ухудшилось, ему прописали различные лекарственные средства, которые он в какой-то момент принял разом. В мае прошлого года капитана Т. обнаружили в тяжелом состоянии в камере, вскоре он умер. В армии это назвали самоубийством, но семья долгое время настаивала на выдаче им следственного дела.

Оказалось, что военнослужащий не совершал самоубийства, но обстоятельства его смерти до сих пор не раскрыты. Его похоронили на обычном кладбище без статуса, который обычно присваивается семьям павших воинов.

Генерал-майор Ницан Алон провел расследование в прошлом году по просьбе начальника Генштаба Авива Кохави и рекомендовал признать Т. военным на момент его смерти. «Мы приняли решение об этом, даже несмотря на очень серьезные нарушения, которые ему приписывались», – добавил генерал-майор. Он рассказал, что встречался с семьей погибшего и, скорее всего, они потребуют перевезти тело на военное кладбище.

Родители Т. считают, что ЦАХАЛ должен был гораздо раньше признать их сына павшим воином: «Он ни на мгновение не снимал форму, – подчеркнули они. – Он принял свою загадочную смерть в заключении, внутри контролируемого военного объекта. Признание заслуженное, но это не должно отвлекать внимание от нашего требования завершить тщательное и всестороннее расследование и раскрыть, наконец, всю правду».

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