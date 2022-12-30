Гибель солдата в танке: ЦАХАЛ выпустил заявление о «чрезвычайно редком» инциденте

ЦАХАЛ не может определить, как солдат попал в небезопасную зону танка во время инцидента со смертельным исходом.

Силы обороны Израиля в пятницу заявили, что не могут определить, что заставило солдата войти в небезопасную зону танка во время военных учений в августе, что привело к его смерти. Сегодня ЦАХАЛ завершил расследование этого инцидента.

30 августа 19-летний сержант Эйтан Фихман, заряжающий танк из 82-го танкового батальона, был убит после получения «тяжелой травмы головы» во время учений с боевой стрельбой на Голанских высотах.

Фихмана нашли с головой в небезопасном месте между башней и корпусом танка. Солдаты ни при каких обстоятельствах не должны помещать какие-либо части тела в эту щель при включенной системе движения башни, согласно протоколам ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ заявил, что «прямой причиной смерти» стало проникновение Фихмана в небезопасную зону танка. Однако в заявлении добавили, что «невозможно с уверенностью определить, что стало причиной этого».

Следствие сообщило, что во время движения танка командир заметил, что заряжающий не отвечает. Затем группа остановилась и сняла солдата с танка, после чего учения были остановлены. Смерть Фихмана констатировали медицинские бригады, которые прибыли, чтобы отвезти его на ближайшую базу для лечения.

Инцидент был описан Армией обороны Израиля как «чрезвычайно редкий».

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